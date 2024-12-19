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Под Омском водитель насмерть сбил человека и скрылся

Нарушителя оперативно задержали.

Источник: Комсомольская правда

Вчера около 19:20 на 20-м километре автодороги Таврическое—Луговое—Тихвинка —Новоуральский насмерть сбили человека. Пешеход шел по краю обочины, когда на него налетел КамАЗ, от полученных травм 43-летний мужчина умер до приезда скорой.

Водитель, допустивший смертельное ДТП, с места происшествия скрылся. Госавтоинспекция по Омской области объявила его в розыск.

Буквально через несколько часов нарушителя нашли и задержали. Им оказался 45-летний житель Таврического района. Мужчину доставили в полицию. По факту происшествия проводится дальнейшая проверка.