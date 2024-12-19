Под Омском водитель насмерть сбил человека и скрылся

Вчера около 19:20 на 20-м километре автодороги Таврическое—Луговое—Тихвинка —Новоуральский насмерть сбили человека. Пешеход шел по краю обочины, когда на него налетел КамАЗ, от полученных травм 43-летний мужчина умер до приезда скорой.
Водитель, допустивший смертельное ДТП, с места происшествия скрылся. Госавтоинспекция по Омской области объявила его в розыск.
Буквально через несколько часов нарушителя нашли и задержали. Им оказался 45-летний житель Таврического района. Мужчину доставили в полицию. По факту происшествия проводится дальнейшая проверка.