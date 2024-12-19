Менеджер из Братска оформила кредиты и отдала мошенникам около пяти миллионов

Менеджер из Братска хотела «заработать» на бирже, но попалась на уловки мошенников и потеряла крупную сумму. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, началось все с того, что 35-летней женщине летом в мессенджере поступило сообщение от незнакомца.