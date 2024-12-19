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Менеджер из Братска оформила кредиты и отдала мошенникам около пяти миллионов

Женщине предложили дополнительный заработок на криптовалютой бирже.

Источник: Комсомольская правда

Менеджер из Братска хотела «заработать» на бирже, но попалась на уловки мошенников и потеряла крупную сумму. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, началось все с того, что 35-летней женщине летом в мессенджере поступило сообщение от незнакомца.

Мужчина назвался брокером и предложил дополнительный заработок на криптовалютной бирже. Женщина, не почуяв подвоха, согласилась. Действуя по его указаниям, с октября по ноябрь оформила несколько кредитов в банках на сумму четыре миллиона 745 тысяч рублей.

— Деньги она перевела на указанные счета и номера телефонов. Спустя две недели захотела вывести прибыль, но ничего не получилось. Аферист перестал выходить на связь, а после и вовсе удалил из чата, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кстати, отметим, что девушка знала о мошеннических схемах, так как около года назад полиция проводила с ней профилактическую беседу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники предложили монтеру из Братска заработать на лайках и украли 600 тысяч.