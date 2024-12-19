Екатеринбурженки после отравления шпротами находятся в реанимации

После употребления консервов 8 декабря у 37-летней женщины и ее 65-летней матери возникли признаки пищевого отравления. После ухудшения здоровья 10 декабря 2024 года одна из них вызвала скорую медицинскую помощь, ее доставили в больницу. Ее родственница была госпитализирована через пять дней. Пострадавшие находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии.