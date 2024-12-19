Осевший на дно Керченского пролива мазут может подняться к лету — ученый

11 ноября 2007 года во время шторма в Азовском и Черном морях произошли беспрецедентные ЧП. В течение суток в акватории затонули четыре судна, шесть сели на мель, а два танкера получили повреждения. Из разломившегося тогда танкера «Волгонефть-139» в море вылилось около 2 тысяч тонн мазута. При этом на затонувших сухогрузах оставалось около 7 тысяч тонн серы.