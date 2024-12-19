Осевший на дно Керченского пролива мазут может подняться к лету — ученый

По его мнению, тяжелые фракции загустевшего в холодной морской воде мазута при прогреве моря весной снова могут появятся на поверхности в виде густых пятен.
«Когда такой конгломерат упал на дно, он твердый, как, скажем, битум. Но уменьшится вязкость с повышением температуры — и кусочки мазута могут потом всплывать и попадать на пляжи. Это одно из ожидаемых явлений, которое, скорее всего, и будет наблюдаться при прогреве воды».
Аналогичная ситуация наблюдалась после ЧП с танкером в ноябре 2007 года, отметил он.
«Тогда убрали загрязненный корабль, но песок, дно там было настолько загрязнено, что при прогреве воды на следующий год мы опять видели эти загрязнения», — добавил специалист.
Станичный также не исключил, что мазут, попавший в Черное море после ЧП с танкерами в Керченском проливе, придонные течения могут принести в Азовское море. А следовательно, загрязнение пляжей возможно не только на Черноморском побережье Кубани, но и Крыма.
В свою очередь, научный сотрудник ИнБЮМ, завотделом экологии бентоса Алексей Петров предположил, что после ЧП с танкерами пляжный сезон на Черноморском побережье не будет сорван благодаря микроорганизмам и штормам.
Крушение танкеров в Керченском проливе.
В воскресенье, 15 декабря, в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». У первого произошел разлом корпуса у мыса Такиль, второй сел на мель в районе мыса Панагия.
16 декабря вице-премьер Виталий Савельев, возглавивший рабочую группу по ликвидации последствий аварии, сообщил, что в результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. В связи с этим в четырех населенных пунктах на Кубани введен режим повышенной готовности.
17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об обнаружении пятен мазута на побережье. В тот же день к их ликвидации приступили спасатели. В оперштабе во второй половине дня объявили о введении режима ЧС еще в пяти населенных пунктах Кубани.
За сутки специалисты обследовали более 29 км береговой линии. Разлив нефтепродуктов выявлен от поселка Веселовка до пляжа в районе устья реки Можепсин под Анапой, уточнили в ведомстве. В Анапе на Бугазской косе установлены ограничивающие боны.
18 декабря министерство ГО и ЧС Краснодарского края сообщило о новых выбросах мазута на берег в Анапе и Темрюкском районе.
11 ноября 2007 года во время шторма в Азовском и Черном морях произошли беспрецедентные ЧП. В течение суток в акватории затонули четыре судна, шесть сели на мель, а два танкера получили повреждения. Из разломившегося тогда танкера «Волгонефть-139» в море вылилось около 2 тысяч тонн мазута. При этом на затонувших сухогрузах оставалось около 7 тысяч тонн серы.
В Керченском проливе после этого ученые фиксировали 50-кратное превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде, а также массовую гибель рыбы и птиц. Спустя год после кораблекрушений в Крыму сообщали, что очистить акваторию и побережье полностью от нефтепродуктов не удалось. Общий ущерб от аварии Минприроды тогда оценило почти в 6,5 миллиардов рублей.