Мать пропавшего в Сирии американского журналиста обратилась к Путину

Мать американского журналиста-фрилансера Остина Тайса, который в 2012 году без вести пропал в Сирии, написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в поисках ее сына, сообщает NBC.
«У вас прочные связи с сирийским правительством, что может стать большим подспорьем для наших неустанных усилий по поиску Остина и воссоединению нашей семьи», — говорится в обращении Дебры Тайс. По словам женщины, родственники журналиста «были бы готовы поехать в Москву или в любое другое место на Земле».
В разговоре с NBC Тайс заявила, что «обращается к влиятельным людям» за помощью. Женщина отметила, что, так как у России есть база в Латакии, «они могут знать, что происходит в Сирии». «Мы все еще пытаемся выяснить, где он находится», — сказала она. В Кремле заявляли, что Россия обсуждает судьбу своих военных баз в Сирии с новыми властями, пока окончательных решений нет.
За несколько дней до этого Тайс написала премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху. С момента падения режима Башара Асада ЦАХАЛ активизировала атаки на военные объекты в Сирии. Нетаньяху пообещал женщине, что армия не будет наносить авиаудары по районам, где может находиться ее сын.
Семья журналиста считает, что Тайса в 2012 году захватили сирийские правительственные войска, его могут держать в тюрьме недалеко от Дамаска. С таким же предположением выступила администрация американского президента Джо Байдена. Сирийский МИД при Асаде отрицал, что власти удерживают в заключении журналиста и других американцев.
С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году в стране были помещены под стражу сотни тысяч человек, многие политзаключенные подверглись пыткам и были убиты, отмечает NBC. После падения режима Асада тысячи людей были освобождены, но Тайса найти пока не удалось.
Асад, улетевший из Сирии 8 декабря, получил убежище в России, сообщили ТАСС и «РИА Новости». По данным Bloomberg, его побег помогла организовать российская разведка, экс-президента вывезли через авиабазу России. Сам он заявил, что оставался в Дамаске до утра того дня, а в Латакию уехал, когда в столицу «проникли террористические силы».