Мать пропавшего в Сирии американского журналиста обратилась к Путину

В разговоре с NBC Тайс заявила, что «обращается к влиятельным людям» за помощью. Женщина отметила, что, так как у России есть база в Латакии, «они могут знать, что происходит в Сирии». «Мы все еще пытаемся выяснить, где он находится», — сказала она. В Кремле заявляли, что Россия обсуждает судьбу своих военных баз в Сирии с новыми властями, пока окончательных решений нет.