СК на Камчатке начал проверку после пропажи самолета Ан-2

«На Камчатке проводится доследственная проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном. По предварительным данным, 19 декабря у самолета Ан-2, следовавшего по маршруту Мильково-Оссора, сработал аварийный маяк. Сведения о количестве лиц, находящихся на борту, уточняются», — говорится в сообщении.