СК на Камчатке начал проверку после пропажи самолета Ан-2

«На Камчатке проводится доследственная проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном. По предварительным данным, 19 декабря у самолета Ан-2, следовавшего по маршруту Мильково-Оссора, сработал аварийный маяк. Сведения о количестве лиц, находящихся на борту, уточняются», — говорится в сообщении.
Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта».
Самолет Ан-2, по предварительным данным, осуществлял коммерческую перевозку груза по маршруту село Мильково — поселок Оссора. По предварительным данным, на борту пассажиров нет и сработал датчик.
В оперативных службах региона РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, на борту было три члена экипажа, без пассажиров.