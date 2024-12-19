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СК на Камчатке начал проверку после пропажи самолета Ан-2

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало доследственную проверку по факту пропажи самолета Ан-2, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: © РИА Новости

«На Камчатке проводится доследственная проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном. По предварительным данным, 19 декабря у самолета Ан-2, следовавшего по маршруту Мильково-Оссора, сработал аварийный маяк. Сведения о количестве лиц, находящихся на борту, уточняются», — говорится в сообщении.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта».

Самолет Ан-2, по предварительным данным, осуществлял коммерческую перевозку груза по маршруту село Мильково — поселок Оссора. По предварительным данным, на борту пассажиров нет и сработал датчик.

В оперативных службах региона РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, на борту было три члена экипажа, без пассажиров.

СК