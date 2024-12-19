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Стали известны детали гибели двух детей при пожаре под Новосибирском

Трагедия произошла в Карасуке, погибли маленькие брат и сестра.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В среду, 18 декабря 2024 года, в Карасукском районе Новосибирской области произошла трагедия — пожар в частном доме унёс жизни двух малолетних детей. Брату и сестре было всего 3 и 4 года.

Сигнал о возгорании на улице Сорокина поступил около 17 часов. Оказалось, тлел диван на 2 квадратных метрах. После он затух.

Как отметил «Сиб.фм», сосед вынес из задымлённого дома двух маленьких детей. Предварительно, малыши сидели одни.

В администрации района рассказали о том, что семья состояла на профилактическом учёте. Однако в последнее время ситуация менялась в лучшую сторону: мать устроила одного ребёнка в детсад, посещала с ним медиков, не попадалась на употреблении алкоголя.

Портал привёл комментарии местных жителей, которые утверждают — женщина злоупотребляла спиртными напитками и часто оставляла сына и дочь одних дома.

«Дети дома были заперты одни, пока она гуляла где-то по Карасуку», — «Сиб.фм» цитирует соседей.

Возбуждено уголовное дело.

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