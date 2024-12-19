Мусоровоз вспыхнул в центре Новосибирска

Утром 19 декабря в Железнодорожном районе Новосибирска произошел инцидент с возгоранием мусоровоза МУП «САХ». Благодаря быстрой реакции водителя Виталия Ходкевича, удалось избежать беды, сообщает пресс-служба МУП «САХ».
Мусоровоз спецтехники «Спецавтохозяйства» работал на Вокзальной магистрали. На пути к полигону водитель заметил запах дыма в кабине и, следуя инструкциям, экстренно выгрузил содержимое машины прямо на дорогу. После этого он немедленно вызвал пожарных.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые успешно ликвидировали возгорание. По словам очевидцев, после завершения работы пожарных куча мусора больше не дымит. Для устранения последствий ЧП на место выехали погрузчик и открытый мусоровоз МУП «САХ», которые были переброшены с маршрута кольцевого сбора для очистки территории.
Специалисты МУП «САХ» предполагают, что причиной пожара мог стать непотушенный окурок или выброшенные батарейки и аккумуляторы. В процессе работы прессовочной установки может произойти повреждение оболочек элементов питания, что приводит к химической реакции и быстрому возгоранию внутри мусоровоза.
В связи с этим сотрудники предприятия напоминают новосибирцам о необходимости правильной утилизации опасных отходов. Батарейки, ртутьсодержащие лампы и градусники относятся к отходам I-II класса опасности и должны утилизироваться только в специализированных пунктах приема.