Мусоровоз вспыхнул в центре Новосибирска

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые успешно ликвидировали возгорание. По словам очевидцев, после завершения работы пожарных куча мусора больше не дымит. Для устранения последствий ЧП на место выехали погрузчик и открытый мусоровоз МУП «САХ», которые были переброшены с маршрута кольцевого сбора для очистки территории.