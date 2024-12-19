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Жителя Хакасии задержали по подозрению в госизмене за финансирование ВСУ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Безработный житель города Абаза в Хакасии задержан по подозрению в государственной измене за перевод денег для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Хакасии.

Источник: РИА "Новости"

«Установлен безработный житель г. Абаза 1995 года рождения, который в ноябре 2022 года совершил денежный перевод для приобретения ВСУ специальной автомобильной техники. Следственным отделением УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в управлении.

По данным пресс-службы, мужчина дал признательные показания. Расследование уголовного дела завершено, материалы готовятся к передаче в Верховный суд Республики Хакасия для рассмотрения по существу.

ФСБ