Жителя Хакасии задержали по подозрению в госизмене за финансирование ВСУ

«Установлен безработный житель г. Абаза 1995 года рождения, который в ноябре 2022 года совершил денежный перевод для приобретения ВСУ специальной автомобильной техники. Следственным отделением УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в управлении.