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Завод «За Родину» открестился от шпротов, которыми отравились екатеринбурженки

Шпроты, из-за которых жительницы Екатеринбурга заразились ботулизмом, являются фальсификатами. Об этом 18 декабря заявила руководитель отдела обеспечения качества рыбзавода «За Родину» Анна Робоченко.

«Мы отвечаем за ту продукцию, которую мы отгружаем в сети, которая официально проходит через ФГИС “Меркурий”. Кстати, мы посмотрели, что в день 13.09.2024 в розничную торговлю Екатеринбурга отгрузки не было <…> На сегодняшний день мы пока можем предположить, что это только фальсификат», — пояснила она в беседе с «Известиями».

Кроме того, Робоченко добавила, что компания передала всю продукцию, которая осталась в архивных образцах, на экспертизу представителям Роспотребнадзора и Россельхознадзора. По ее словам, дистрибьюторы ООО «Рыбзавод “За Родину” в Екатеринбурге также передали остатки товара в независимую лабораторию на экспертизу.

Однако корреспондент издания в Екатеринбурге сообщил, что шпроты торговой марки по-прежнему находятся в свободной продаже, а в одном магазине Екатеринбурга на полках стоят банки с разными датами производства.

В прокуратуре региона сообщили, что состояние двух женщин, пострадавших в результате происшествия, оценивается как тяжелое. По информации от ведомства, 10 декабря одна из них была доставлена в медицинское учреждение после ухудшения состояния. Вторую женщину госпитализировали 16 декабря. Шпроты они купили с рук на мини-рынке.