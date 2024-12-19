Завод «За Родину» открестился от шпротов, которыми отравились екатеринбурженки

«Мы отвечаем за ту продукцию, которую мы отгружаем в сети, которая официально проходит через ФГИС “Меркурий”. Кстати, мы посмотрели, что в день 13.09.2024 в розничную торговлю Екатеринбурга отгрузки не было <…> На сегодняшний день мы пока можем предположить, что это только фальсификат», — пояснила она в беседе с «Известиями».