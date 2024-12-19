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Силовики выяснят, как исполнитель теракта против генерала Кириллова попал в РФ

Представители силовых структур сообщили «РИА Новости», что выясняют законность оснований пребывания в России вероятного исполнителя теракта, при котором погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его адъютант.

Источник: РИА "Новости"

«Проверяется информация, легально ли он находился на территории России», — сказал собеседник агентства в правоохранительных структурах.

Теракт на юго-востоке Москвы, жертвой которого стал генерал-лейтенант, произошел утром 17 декабря. Около дома начальника войск РХБЗ заложили взрывное устройство в электросамокат и привели его в действие дистанционно, когда Игорь Кириллов вышел из подъезда. Вместе с ним погиб его помощник Илья Поликарпов. Вчера, 18 декабря был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в организации взрыва. На допросе он сказал, что был завербован Службой безопасности Украины (СБУ), за убийство ему пообещали $100 тыс.

СК