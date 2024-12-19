Силовики выяснят, как исполнитель теракта против генерала Кириллова попал в РФ

Теракт на юго-востоке Москвы, жертвой которого стал генерал-лейтенант, произошел утром 17 декабря. Около дома начальника войск РХБЗ заложили взрывное устройство в электросамокат и привели его в действие дистанционно, когда Игорь Кириллов вышел из подъезда. Вместе с ним погиб его помощник Илья Поликарпов. Вчера, 18 декабря был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в организации взрыва. На допросе он сказал, что был завербован Службой безопасности Украины (СБУ), за убийство ему пообещали $100 тыс.