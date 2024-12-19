В ледяной воде реки Белой в Уфе едва не погиб пьяный мужчина

Вчера вечером, 18 декабря, в Кировском районе Уфы спасли человека. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Полиция вытащила из реки Белой пьяного мужчину, личность которого еще не установлена. Пострадавший получил общее переохлаждение средней степени тяжести. После осмотра скорая помощи отвезла его в городскую клиническую больницу № 22.
В спасательной операции участвовали шесть человек и две единицы техники.
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