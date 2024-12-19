Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ледяной воде реки Белой в Уфе едва не погиб пьяный мужчина

В Уфе из реки Белой полиция спасла пьяного мужчину.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 18 декабря, в Кировском районе Уфы спасли человека. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Полиция вытащила из реки Белой пьяного мужчину, личность которого еще не установлена. Пострадавший получил общее переохлаждение средней степени тяжести. После осмотра скорая помощи отвезла его в городскую клиническую больницу № 22.

В спасательной операции участвовали шесть человек и две единицы техники.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.