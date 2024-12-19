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В поисках пропавшего на Камчатке Ан-2 задействовали три воздушных судна

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек — РИА Новости. В поисках самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, задействованы три воздушных судна, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев, передает пресс-служба правительства края.

Источник: © РИА Новости

«В поисках задействовано более десятка спасателей, 5 снегоходов и 3 воздушных судна. Приведена в готовность группа спасателей в Ключах, Усть-Камчатске и Оссоре», — сообщил Лебедев.

Ранее он заявил, что сигнал о срабатывании системы аварийной посадки самолета Ан-2 бортовой номер 33555 авиакомпании «Фаир Авиа» поступил с высоты 700 метров. Борт совершал перелет по маршруту село Мильково — село Оссора. На борту были три человека. Ближайший населенный пункт к предполагаемому месту пропажи поселок Ключи, который находится в 80 километрах в южном-юго-восточном направлении.

Прокуратура и СК начали свои проверки по факту пропажи самолета.