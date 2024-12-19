В поисках пропавшего на Камчатке Ан-2 задействовали три воздушных судна

Ранее он заявил, что сигнал о срабатывании системы аварийной посадки самолета Ан-2 бортовой номер 33555 авиакомпании «Фаир Авиа» поступил с высоты 700 метров. Борт совершал перелет по маршруту село Мильково — село Оссора. На борту были три человека. Ближайший населенный пункт к предполагаемому месту пропажи поселок Ключи, который находится в 80 километрах в южном-юго-восточном направлении.