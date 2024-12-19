У жителя Приволжского района нашли 10 кг взрывчатки

Полиция Приволжского района, проверяя информацию о причастности 32-летнего местного жителя к незаконному хранению взрывчатки и боеприпасов, в присутствии понятых осмотрела его жилище. В результате проверки правоохранители обнаружили и изъяли емкости с более 10 кг сыпучего вещества и 43 предмета, похожих на патроны.
Экспертиза показала, что селянин незаконно хранил два вида пороха промышленного изготовления, относящегося к взрывчатым веществам метательного действия, и охотничьи патроны заводского производства, пригодные для стрельбы.
«По данным сотрудников полиции, в мае 2023 года за нарушение административного законодательства, по решению мирового судьи, ружье у мужчины конфисковано в пользу государства. Как пояснил ранее не судимый правонарушитель, порох и боеприпасы он решил не сдавать после аннулирования разрешения на хранение, и оставил себе “на всякий случай”, — отмечается в сообщении.
Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное хранение взрывчатых веществ» и «Незаконное хранение боеприпасов».
Мера пресечения — подписка о невыезде.