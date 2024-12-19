У жителя Приволжского района нашли 10 кг взрывчатки

«По данным сотрудников полиции, в мае 2023 года за нарушение административного законодательства, по решению мирового судьи, ружье у мужчины конфисковано в пользу государства. Как пояснил ранее не судимый правонарушитель, порох и боеприпасы он решил не сдавать после аннулирования разрешения на хранение, и оставил себе “на всякий случай”, — отмечается в сообщении.