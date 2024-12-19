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Пермскому капитану затонувшего танкера предъявлено обвинение

СКР предъявил обвинение капитанам затонувших в Керченском проливе нефтетанкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212».

Источник: Следственный комитет РФ

Им инкриминируется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Один из обвиняемых — капитан танкера «Волгонефть-212» Леонид Волегов. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», танкеры с мазутом потерпели кораблекрушение 15 декабря 2024 года. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос «Волгонефть-212» — 23-летний уроженец города Астрахани, другие члены экипажа с различными травмами были госпитализированы. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело.

В качестве свидетелей по уголовному делу допрошены члены экипажей, сотрудники Таманского управления филиала «Росморпорта», Единой службы управления судов Азово-Черноморского бассейна, порта «Азов», собственники танкеров. Назначены многочисленные судебно-медицинские экспертизы в отношении членов экипажа судна, судоводительская судебная экспертиза в целях установления причинно-следственной связи между действиями капитанов в условиях экстремальных погодных условий и крушением судов.

СК