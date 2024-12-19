Пермскому капитану затонувшего танкера предъявлено обвинение

Как сообщал «Ъ-Прикамье», танкеры с мазутом потерпели кораблекрушение 15 декабря 2024 года. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос «Волгонефть-212» — 23-летний уроженец города Астрахани, другие члены экипажа с различными травмами были госпитализированы. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело.