Японская полиция арестовала подозреваемого в нападении в McDonald’s

В свою очередь, японские СМИ отмечают, что нож, который был использован при нападении, до сих пор не найден. Также стало известно, что Хирабару приехал к ресторану McDonald’s на автомобиле примерно за 10 минут до нападения. По словам пострадавшего молодого человека, он не был знаком с нападавшим, однако знала ли мужчину погибшая девушка, до сих пор не установлено.