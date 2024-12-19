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Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Минске

Столкновение произошло, когда автомобиль скорой помощи проезжал перекресток с включенными проблесковыми маячки и звуковой сигнализацией.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло с автомобилем скорой помощи на одном из столичных перекрестков, сообщили в официальном Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась накануне вечером на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого, где столкнулись автомобиль скорой медпомощи и легковушка Lada.

Как подчеркнули в ГАИ, столкновение произошло, когда автомобиль медиков проезжал перекресток с включенными проблесковыми маячки и звуковой сигнализацией.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает водителям о внимательности и осмотрительности на дорогах, а также о необходимости соблюдать ПДД, так как это является залогом безопасности.

«При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанному транспортному средству оперативного назначения», — подчеркнули в ГАИ.