С пляжей Анапы спасли более 100 птиц от нефтепродуктов

В пункте по спасению птиц в селе Витязево под Анапой уже оказали помощь более 100 диким птицам, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии курорта.
Спасением пернатых занимается около 20 человек. Организовано две группы. Одна занимается поиском птиц на пляжах, второе их уходом. В пункт привозят животных местные жители, которые помогают волонтерам и спасателям.
Прежде чем вернутся в естественную среду обитания спасенные птицы будут находиться на передержке.
Как рассказал ИА KrasnodarMedia руководитель постоянной рабочей группы совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко, некоторые птицы попадают к нам уже отмытые, помощь им оказывают неравнодушные люди. Наш ветеринар внимательно их осматривает и затем принимает решение об их дальнейшей судьбе.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что сотрудники занимаются обзвоном зоопарков, готовых временно смогут принять птиц, пострадавших от мазута.
По словам кандидата биологических наук, директора АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрия Федорова, есть два-три дня для спасения птиц от мазута на Кубани. Поражены особи, которые занесены в Красные книги России и Кубани.