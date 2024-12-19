С пляжей Анапы спасли более 100 птиц от нефтепродуктов

Как рассказал ИА KrasnodarMedia руководитель постоянной рабочей группы совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко, некоторые птицы попадают к нам уже отмытые, помощь им оказывают неравнодушные люди. Наш ветеринар внимательно их осматривает и затем принимает решение об их дальнейшей судьбе.