В Ростовской области потушили завод нефтепродуктов после атаки БПЛА. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 19 декабря. Ростовская область подверглась массированной атаке.