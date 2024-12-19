Две японские иномарки сгорели вечером в уфимском дворе

Вчера вечером, 18 декабря, в Уфе сгорели две японские иномарки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.
Инцидент произошел во дворе дома по улице Набережная реки Уфы, здесь сгорели две Toyota RAV4. На место ЧП были направлены огнеборцы МЧС, которые ликвидировали пожар. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Причина инцидента в настоящее время устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС.
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