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Две японские иномарки сгорели вечером в уфимском дворе

В Уфе во дворе сгорели две Toyota RAV4.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 18 декабря, в Уфе сгорели две японские иномарки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Набережная реки Уфы, здесь сгорели две Toyota RAV4. На место ЧП были направлены огнеборцы МЧС, которые ликвидировали пожар. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Причина инцидента в настоящее время устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС.

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