Трех человек спасли из пожара в Свердловской области

На Среднем Урале за прошедшие сутки зарегистрированы 16 пожаров, половина из которых произошли в жилом секторе. Спасены три человека, сообщает региональное МЧС.
Так, в Первоуральске накануне горела квартира на площади 6 «квадратов» на четвертом этаже пятиэтажки. Огнеборцы при помощи спасательных устройств вывели из здания трех человек, один пострадал. Справиться с огнем удалось всего за шесть минут.
В СНТ «Горноспасатель» в Екатеринбурге из-за неосторожного обращения с огнем сгорел садовый дом на площади 30 квадратных метров. Пожар тушили 9 спасателей на 2 спецмашинах.
В Екатеринбурге из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании отопительной печи сгорела баня на площади 30 «квадратов».
Еще одна частная баня сгорела в Нижних Сергах на улице Победы. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров, огонь потушили за 4 минуты.