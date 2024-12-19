Трех человек спасли из пожара в Свердловской области

Так, в Первоуральске накануне горела квартира на площади 6 «квадратов» на четвертом этаже пятиэтажки. Огнеборцы при помощи спасательных устройств вывели из здания трех человек, один пострадал. Справиться с огнем удалось всего за шесть минут.