В Пермском крае произошло массовое ДТП с погибшим водителем грузовика

В Пермском крае во второй половине дня 18 декабря произошло смертельное ДТП. В массовом столкновении трех грузовиков погиб один из водителей.
О ДТП сообщила краевая Госавтоинспекция. По предварительной информации, около 16:15 от границы Свердловской области в направлении Горнозаводска двигался грузовой автомобиль «Ситрак» под управлением мужчины 1966 года рождения.
Водитель грузовика на 13 км трассы допустил занос при спуске с дальнейшим выездом на полосу встречного движения. Грузовой автомобиль столкнулся с двигавшимися во встречном направлении еще одним большегрузом «КамАЗ» под управлением мужчины 1989 года рождения, а затем с «ГАЗ» под управлением водителя 1983 года рождения.
«В результате ДТП водитель “Ситрак” от полученных травм погиб на месте происшествия, водитель “КамАЗа” получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение Чусового», — дополнили информацию в Госавтоинспекции.
По факту ДТП проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.