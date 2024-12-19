В Пермском крае произошло массовое ДТП с погибшим водителем грузовика

Водитель грузовика на 13 км трассы допустил занос при спуске с дальнейшим выездом на полосу встречного движения. Грузовой автомобиль столкнулся с двигавшимися во встречном направлении еще одним большегрузом «КамАЗ» под управлением мужчины 1989 года рождения, а затем с «ГАЗ» под управлением водителя 1983 года рождения.