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Неисправная печь сожгла дом в Хабаровске, погиб хозяин

В Хабаровске пожар в частном доме на улице Специалистов привел к гибели хозяина.

Источник: МЧС РФ

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Трагедия произошла ночью 18 декабря на улице Специалистов. В частном доме вспыхнула печь, после чего огонь охватил всё помещение. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, пламя повредило дом и надворные постройки.

В результате пожара погиб 56-летний жилец дома. Его тело без признаков жизни обнаружили в ходе тушения.

Причины происшествия выясняются. Среди возможных факторов — нарушение правил эксплуатации печного отопления. Как отметили в ведомстве, в доме не было автономного пожарного извещателя.

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