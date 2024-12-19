Неисправная печь сожгла дом в Хабаровске, погиб хозяин

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Трагедия произошла ночью 18 декабря на улице Специалистов. В частном доме вспыхнула печь, после чего огонь охватил всё помещение. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, пламя повредило дом и надворные постройки.
В результате пожара погиб 56-летний жилец дома. Его тело без признаков жизни обнаружили в ходе тушения.
Причины происшествия выясняются. Среди возможных факторов — нарушение правил эксплуатации печного отопления. Как отметили в ведомстве, в доме не было автономного пожарного извещателя.