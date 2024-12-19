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«Мертвые души» нашли в детском саду Шымкента

В Шымкенте вынесен приговор в отношении учредителей детского сада.

Прокуратура Аль-Фарабийского района города Шымкент выявила фиктивные приписки посещения детей в дошкольные учреждения, передаёт BaigeNews.kz. В ходе проведения анализа установлены факты незаконного использования денежных средств, выделенных из государственного бюджета на сумму более 8 млн тенге.

«Так, частные учреждения “Т” и “Б” направляли ложные сведения в Управление образования об обучении не посещающих детские сады детей (мертвые души) и использовали бюджетные средства для своих нужд», — говорится в сообщении прокуратуры города.

Приговором Межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент учредители детских садов осуждены за мошенничество к различным видам наказания с полным возмещением государству ущерба. В этом направлении работа продолжается.