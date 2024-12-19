РЖД уточнили число пострадавших в Мурманской области

Число пострадавших в результате столкновения двухэтажного пассажирского поезда с грузовым в Мурманской области составило 31, из них пятеро детей, сообщает пресс-служба РЖД.
В компании добавили, что 14 человек госпитализировали, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, двое скончались.
В РЖД пообещали выплатить родственникам погибших 2,2 млн руб., а пострадавшим предоставить возможность бесплатного лечения и реабилитации в медучреждениях компании.
Накануне двухэтажный поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом на станции Княжая в Кандалакшском районе. В результате с рельсов сошли четыре вагона в хвостовой части поезда, сообщали в РЖД. Всего в нем были 326 человек.
В РЖД отмечали, что боковое столкновение поездов произошло во время прибытия пассажирского поезда на станцию. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что были задержаны машинист грузового поезда и его помощник. По предварительным данным, они оставили кабину локомотива без присмотра. Западное следственное управление Следственного комитета на транспорте возбудило по факту инцидента уголовное дело.