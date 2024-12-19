РЖД уточнили число пострадавших в Мурманской области

В РЖД отмечали, что боковое столкновение поездов произошло во время прибытия пассажирского поезда на станцию. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что были задержаны машинист грузового поезда и его помощник. По предварительным данным, они оставили кабину локомотива без присмотра. Западное следственное управление Следственного комитета на транспорте возбудило по факту инцидента уголовное дело.