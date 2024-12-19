В деле экс-замглавы кубанского МЧС появился признавший вину фигурант

Бывшему замглавы МЧС предъявлены обвинения в двух эпизодах покушения на убийство человека в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также организации убийства в составе группы по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушение на умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Его задержали и доставлен в Москву 31 июля, после чего Басманный суд вынес решение об аресте.