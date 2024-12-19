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Всадница и ее конь пострадали в ДТП на Кубани

Машине также предстоит ремонт.

Источник: соцсети

В станице Калининской Краснодарского края вечером в среду, 18 декабря, произошло ДТП с участием коня. По информации полиции, на пересечении улиц Северная и Советская 18-летняя всадница, выезжая со второстепенной дороги не предоставила преимущество автомобилю Nissan Vanette, за рулем которого находился 40-летний мужчина. Произошло столкновение.

Лошадь и девушка получили серьезные травмы. Всадницу увезли в больницу. О судьбе коня полиция не сообщила.

Автомобиль получил механические повреждения. Его водитель не пострадал.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.