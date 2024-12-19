Всадница и ее конь пострадали в ДТП на Кубани

В станице Калининской Краснодарского края вечером в среду, 18 декабря, произошло ДТП с участием коня. По информации полиции, на пересечении улиц Северная и Советская 18-летняя всадница, выезжая со второстепенной дороги не предоставила преимущество автомобилю Nissan Vanette, за рулем которого находился 40-летний мужчина. Произошло столкновение.