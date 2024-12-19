Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Дагестане

Ранее, 18 декабря, два человека погибли и еще двое пострадали в ДТП в Карачаево-Черкесии. Автомобиля Nissan и «Газель» столкнулись на федеральной трассе Лермонтов — Черкесск. Погибли водитель и несовершеннолетний пассажир иномарки. Еще два человека доставлены в медучреждение с различными травмами.