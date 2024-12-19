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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Дагестане

В ДТП на федеральной трассе «Кавказ» погиб один человек и еще двое пострадали. Об этом 19 декабря сообщили в МВД по Республике Дагестан.

Источник: РИА "Новости"

«18-летний житель Каякента, управляя “Ладой Гранта”, из-за несоблюдения дистанции до впереди движущегося транспорта, столкнулся с “ВАЗ-2170” под управлением 31-летнего жителя Махачкалы», — отмечается в сообщении в Telegram-канале.

В результате аварии пассажир «ВАЗ-2170» скончался на месте, водитель и пассажир «Лады» с различными травмами доставлены в центральную городскую больницу Избербаша.

Ранее, 18 декабря, два человека погибли и еще двое пострадали в ДТП в Карачаево-Черкесии. Автомобиля Nissan и «Газель» столкнулись на федеральной трассе Лермонтов — Черкесск. Погибли водитель и несовершеннолетний пассажир иномарки. Еще два человека доставлены в медучреждение с различными травмами.