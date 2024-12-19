Водитель Lada врезался в машину скорой помощи на проспекте Пушкина в Минске

В сообщении сказано, что в среду, 18 декабря, на пересечении проспекта Пушкина с улицей Притыцкого случилось столкновение легкового автомобиля Lada с машиной скорой медицинской помощи «ГАЗ». В момент движения на машине скорой были включены проблесковые маячки синего цвета, а также звуковая сигнализация.