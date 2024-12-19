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Водитель Lada врезался в машину скорой помощи на проспекте Пушкина в Минске

ДТП с машиной скорой помощи случилось в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Водитель Lada врезался в машину скорой помощи на проспекте Пушкина в Минске. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что в среду, 18 декабря, на пересечении проспекта Пушкина с улицей Притыцкого случилось столкновение легкового автомобиля Lada с машиной скорой медицинской помощи «ГАЗ». В момент движения на машине скорой были включены проблесковые маячки синего цвета, а также звуковая сигнализация.

В ГАИ уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у транспортных средств механические повреждения.

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