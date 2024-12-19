Сотни детей второй раз за месяц эвакуировали из уфимского лицея № 5

Сегодня утром, 19 декабря, в Уфе прошла эвакуация лицея № 5. С места событий в социальных сетях и Telegram-каналах уже разлетелось множество фотографий и видеозаписей.
Свидетель ЧП рассказал информационному агентству «Башинформ», что, согласно предварительным данным, в учреждение поступил анонимный звонок о якобы опасном предмете.
На место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.
Напомним, аналогичный случай произошел в уфимском пятом лицее меньше месяца назад — 26 ноября. В учреждение поступило сообщение о минировании здания. Тогда эвакуировали около 1600 человек.
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