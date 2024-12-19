Подозреваемый в убийстве генерала Игоря Кириллова жил в Казани

Напомним, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов были убиты 17 декабря в результате взрыва на первом этаже жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По данным следствия, взрывное устройство находилось в стоявшем около подъезда электросамокате. Следком квалифицировал произошедшее как теракт.