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В Тольятти водитель Volkswagen Tiguan сбил женщину на «зебре»

Женщина пострадала в ДТП на улице 50 лет Октября в Тольятти 18 декабря.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в среду, 18 декабря, в Тольятти произошло ДТП с участием пешехода на улице 50 лет Октября. 52-летняя женщина попала под колеса иномарки на «зебре». Все случилось в 07:45 в условиях снегопада. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, 72-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan ехал по улице 50 лет Октября со стороны улицы Победы в направлении улицы Новозаводской. Возле дома № 79 он наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На место происшествия прибыла бригада медиков. Пострадавшую осмотрели и рекомендовали амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.