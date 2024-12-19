В Тольятти водитель Volkswagen Tiguan сбил женщину на «зебре»

Утром в среду, 18 декабря, в Тольятти произошло ДТП с участием пешехода на улице 50 лет Октября. 52-летняя женщина попала под колеса иномарки на «зебре». Все случилось в 07:45 в условиях снегопада. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.