Конфликтного тигра отловили в окрестностях села Троицкое Хабаровского края

Ночью 18 декабря в окрестностях села Троицкое Нанайского района специалисты службы охраны животного мира поймали амурского тигра. Хищница была замечена рядом с населенным пунктом и могла представлять опасность для местных жителей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Отловленная тигрица оказалась слепой на один глаз. Других повреждений у нее не обнаружили. В ближайшие дни ветеринарные врачи проведут более детальное обследование. Решение о дальнейшей судьбе тигра примет Росприроднадзор.
Работа по урегулированию ситуаций с редкими хищниками проводится при поддержке Центра «Амурский тигр».