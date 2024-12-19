Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конфликтного тигра отловили в окрестностях села Троицкое Хабаровского края

Животное оказалось слепым на один глаз.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 18 декабря в окрестностях села Троицкое Нанайского района специалисты службы охраны животного мира поймали амурского тигра. Хищница была замечена рядом с населенным пунктом и могла представлять опасность для местных жителей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Отловленная тигрица оказалась слепой на один глаз. Других повреждений у нее не обнаружили. В ближайшие дни ветеринарные врачи проведут более детальное обследование. Решение о дальнейшей судьбе тигра примет Росприроднадзор.

Работа по урегулированию ситуаций с редкими хищниками проводится при поддержке Центра «Амурский тигр».

флора и фауна