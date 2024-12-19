В Крыму уничтожили два артиллерийских снаряда и гранату

В среду, 18 декабря, в Крыму уничтожили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Опасные предметы нашли в Керчи и Кировском районе. Сотрудники МЧС обнаружили два артиллерийских снаряда и одну гранату. Все эти боеприпасы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.
«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.
Всего к операции привлекли 13 человек личного состава и четыре единицы техники.