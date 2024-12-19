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В Крыму уничтожили два артиллерийских снаряда и гранату

Их нашли в Керчи и Кировском районе.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 18 декабря, в Крыму уничтожили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Опасные предметы нашли в Керчи и Кировском районе. Сотрудники МЧС обнаружили два артиллерийских снаряда и одну гранату. Все эти боеприпасы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

«Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

МЧС