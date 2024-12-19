Омские подростки подкинули петарду в детский бассейн

Двое омских подростков 13 и 14 лет бросили зажженную петарду в цокольное помещение детского бассейна, где могли находиться маленькие дети. Она прилетела к стойке администратора, рядом находятся пеленальные столы. Петарда взорвалась, по счастливой случайности никто не пострадал.
Как сообщают «Вести-Омск», хулиганов уже вычислили по камерам наблюдений. Ранее подростки уже были поставлены на учет по делам несовершеннолетних, однако к ответственности их пока не привлекут — за хулиганство она наступает с 16 лет.