Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские подростки подкинули петарду в детский бассейн

Зажженная петарда едва не привела к трагедии.

Источник: Комсомольская правда

Двое омских подростков 13 и 14 лет бросили зажженную петарду в цокольное помещение детского бассейна, где могли находиться маленькие дети. Она прилетела к стойке администратора, рядом находятся пеленальные столы. Петарда взорвалась, по счастливой случайности никто не пострадал.

Как сообщают «Вести-Омск», хулиганов уже вычислили по камерам наблюдений. Ранее подростки уже были поставлены на учет по делам несовершеннолетних, однако к ответственности их пока не привлекут — за хулиганство она наступает с 16 лет.