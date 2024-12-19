Пожар на заводе нефтепродуктов в Ростовской области ликвидировали

«По состоянию на 6:45 мск пожар на НЗНП ликвидирован», — написал он.
Пламя тушили около четырех часов.
Новошахтинский завод нефтепродуктов — единственный НПЗ в Ростовской области и крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России. Его полная мощность составляет 5,6 млн т.
По словам губернатора, в ночь на 19 декабря регион атаковали более 30 дронов и три ракеты. В результате удара пострадал местный житель, его ранило фрагментом дрона. Большинство воздушных целей нейтрализовали, добавил Слюсарь.
Минобороны сообщило, что всего за ночь над Россией сбили 84 дрона.