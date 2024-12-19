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Два жителя Ангарска предстанут перед судом за организацию азартных игр

40-летний управляющий бильярдной предложил 28-летней знакомой поставить в зале игровое оборудование.

Источник: AP 2024

Двух жителей Ангарска обвиняют в незаконном проведении азартных игр. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и Следкоме Иркутской области.

По версии следствия, 40-летний управляющий бильярдной предложил 28-летней знакомой поставить в зале игровое оборудование и проводит азартные игры.

— Мужчина руководил процессом, закупал алкоголь. Обвиняемая создала группу в соцсетях и находила потенциальных игроков, принимала от них ставки. Стоимость участия варьировалась от двух до 10 тысяч рублей, деньги они делили между собой, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время обысков у них изъяли стол для игры в покер, игровые фишки, карты, системные блоки, мобильные телефоны, деньги и документы. Обвиняемые признали вину, сейчас уголовное дело направили в суд.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что женщину осудили на семь лет за убийство мужа в Иркутской области.