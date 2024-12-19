Два жителя Ангарска предстанут перед судом за организацию азартных игр

— Мужчина руководил процессом, закупал алкоголь. Обвиняемая создала группу в соцсетях и находила потенциальных игроков, принимала от них ставки. Стоимость участия варьировалась от двух до 10 тысяч рублей, деньги они делили между собой, — сообщили в пресс-службе ведомства.