Два жителя Ангарска предстанут перед судом за организацию азартных игр

Двух жителей Ангарска обвиняют в незаконном проведении азартных игр. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и Следкоме Иркутской области.
По версии следствия, 40-летний управляющий бильярдной предложил 28-летней знакомой поставить в зале игровое оборудование и проводит азартные игры.
— Мужчина руководил процессом, закупал алкоголь. Обвиняемая создала группу в соцсетях и находила потенциальных игроков, принимала от них ставки. Стоимость участия варьировалась от двух до 10 тысяч рублей, деньги они делили между собой, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время обысков у них изъяли стол для игры в покер, игровые фишки, карты, системные блоки, мобильные телефоны, деньги и документы. Обвиняемые признали вину, сейчас уголовное дело направили в суд.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что женщину осудили на семь лет за убийство мужа в Иркутской области.