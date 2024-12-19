Жителя Приангарья будут судить за рукотворный лесной пожар

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, мужчину обвиняют по уголовной статье об уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем.
«5 мая 2024 года житель рабочего поселка Жигалово, находясь со своей семьей на отдыхе в лесном массиве Жигаловского участкового лесничества, в нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах решил развести костер в незаконно оборудованном им костровище. Вследствие оставления костра без присмотра огонь распространился на прилегающую сухую травянистую растительность и перекинулся на лесные насаждения на общей площади 36,8 га», — рассказали в надзорном ведомстве.
Не в пользу мужчины, несомненно, будет играть тот факт, что, когда он понял, что начался пожар, то быстренько собрал вещички и, даже не попытавшись затушить огонь, отправился восвояси.
Во время следствия он, правда, вину свою признал и даже «в добровольном порядке частично возместил причиненный ущерб».
К слову, напомним, что ранее жителя Иркутского района обязали выплатить более 4,5 миллионов рублей за устроенный им лесной пожар, а вахтовик из Башкирии, бросивший окурок в траву, оплатит работу пожарных по тушению леса.