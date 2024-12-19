Жителя Приангарья будут судить за рукотворный лесной пожар

«5 мая 2024 года житель рабочего поселка Жигалово, находясь со своей семьей на отдыхе в лесном массиве Жигаловского участкового лесничества, в нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах решил развести костер в незаконно оборудованном им костровище. Вследствие оставления костра без присмотра огонь распространился на прилегающую сухую травянистую растительность и перекинулся на лесные насаждения на общей площади 36,8 га», — рассказали в надзорном ведомстве.