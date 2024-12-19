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Двух жителей Новосибирска осудили за изготовление почти 20 кг мефедрона

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Новосибирский областной суд приговорил двух местных жителей к 15 годам колонии строгого режима за изготовление наркотиков. Их признали виновными в производстве свыше 19 кг мефедрона, сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

«Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере). С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что подсудимых привлекли к производству наркотиков с помощью мессенджера. Им предоставили деньги на аренду дома, где они изготовили свыше 19 кг мефедрона.

Прокуратура