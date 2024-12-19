Двух жителей Новосибирска осудили за изготовление почти 20 кг мефедрона

«Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере). С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что подсудимых привлекли к производству наркотиков с помощью мессенджера. Им предоставили деньги на аренду дома, где они изготовили свыше 19 кг мефедрона.