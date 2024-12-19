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Более 1700 детей эвакуировали из лицея № 5 в Уфе

В Уфе из лицея № 5 эвакуировали 1720 человек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 19 декабря, в Уфе из лицея № 5 прошла эвакуация более 1700 человек. Об этом рассказала пресс-служба МЧС.

Напомним, недавно в учреждении произошло ЧП. Согласно предварительным данным, в учебное заведение поступил анонимный звонок о якобы опасном предмете. На место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб.

По данным МЧС, из лицея эвакуировали 1720 человек — среди них учащиеся и сотрудники учебного заведения. К счастью, никто не пострадал. Специалисты проводят проверку сообщения.

Напомним, похожий случай произошел в уфимском пятом лицее в конце прошлого месяца — 26 ноября. В учреждение поступило сообщение о минировании здания. Эвакуировали тогда около 1600 человек.

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