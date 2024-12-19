В Красноярске вынесли приговор депутату и экс-бойцу ММА за драку на дороге

КРАСНОЯРСК, 19 дек — РИА Новости. Суд приговорил к 160 часам обязательных работ депутата городского совета города Назарово и бывшего бойца ММА Владимира Ивашкина за драку на дороге в Красноярске, сообщает краевая прокуратура.
В августе 2024 года в социальных сетях распространилось видео с регистратора автомобиля с дракой двух водителей. Один из них не уступил автомобилю, едущему по главной дороге на кольцевой. После небольшой словесной перепалки один водитель ударил второго. Депутат горсовета Назарово и экс-боец ММА Владимир Ивашкин подтвердил РИА Новости, что стал участником драки, и рассказал, что его вызывали в отдел полиции, где он давал объяснения по поводу драки.
В октябре следователи красноярского СК завершили дело и передали его в суд. По данным следствия, инцидент произошел 3 августа на кольцевой дороге на пересечении улиц 2-я Брянская и Брянская города Красноярска. Автомобиль марки Honda под управлением депутата не уступил дорогу Audi. Оба водителя остановились и вышли из машин на проезжую часть. В ходе конфликта депутат нанес оппоненту пять ударов в лицо. В медучреждении пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, квалифицируемую как легкий вред здоровью.
«Депутат не признал свою вину, утверждая, что защищал свою мужскую честь, оскорбленную поведением потерпевшего… С учетом позиции прокурора суд признал депутата виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и приговорил его к 160 часам обязательных работ. Кроме того, с него взыскано 120 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 40 тысяч рублей на покрытие расходов на лечение пострадавшего», — говорится в сообщении.
В краевой прокуратуре отмечают, что у пострадавшего было диагностировано сотрясение мозга, перелом челюсти и глазницы, а также множественные синяки и кровоподтеки.