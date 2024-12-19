В Красноярске вынесли приговор депутату и экс-бойцу ММА за драку на дороге

В августе 2024 года в социальных сетях распространилось видео с регистратора автомобиля с дракой двух водителей. Один из них не уступил автомобилю, едущему по главной дороге на кольцевой. После небольшой словесной перепалки один водитель ударил второго. Депутат горсовета Назарово и экс-боец ММА Владимир Ивашкин подтвердил РИА Новости, что стал участником драки, и рассказал, что его вызывали в отдел полиции, где он давал объяснения по поводу драки.