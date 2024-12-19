Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели прекратили искать с воздуха пропавший на Камчатке Ан-2 из-за погоды

По информации SHOT, борт будут искать спасатели на снегоходах.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас они выдвинулись в сторону места, где самолёт пропал с радаров. Воздушная часть операции была прервана из-за ливневого снега, низких и плотных туч. По уточнённым данным, на борту находилось три человека — два члена экипажа и один пассажир, а также около 800 кг груза — самолёт перевозил продукты питания и запчасти.

Командир Ан-2 — Андрей Гордеев, второй пилот — Евгений Митасов. Самолёт направлялся из села Мильково в село Оссора и далее на посадочную площадку Аметистовое.

Пропавшему борту 36 лет — его произвели в 1988 году. До этого он долгое время летал в Орловской области. В 2017 году был передан в компанию «Лайт Эйр». Последним эксплуатантом является компания ООО «Фаеравиа».