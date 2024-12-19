Спасатели прекратили искать с воздуха пропавший на Камчатке Ан-2 из-за погоды

Сейчас они выдвинулись в сторону места, где самолёт пропал с радаров. Воздушная часть операции была прервана из-за ливневого снега, низких и плотных туч. По уточнённым данным, на борту находилось три человека — два члена экипажа и один пассажир, а также около 800 кг груза — самолёт перевозил продукты питания и запчасти.