Спасатели прекратили искать с воздуха пропавший на Камчатке Ан-2 из-за погоды

Сейчас они выдвинулись в сторону места, где самолёт пропал с радаров. Воздушная часть операции была прервана из-за ливневого снега, низких и плотных туч. По уточнённым данным, на борту находилось три человека — два члена экипажа и один пассажир, а также около 800 кг груза — самолёт перевозил продукты питания и запчасти.
Командир Ан-2 — Андрей Гордеев, второй пилот — Евгений Митасов. Самолёт направлялся из села Мильково в село Оссора и далее на посадочную площадку Аметистовое.
Пропавшему борту 36 лет — его произвели в 1988 году. До этого он долгое время летал в Орловской области. В 2017 году был передан в компанию «Лайт Эйр». Последним эксплуатантом является компания ООО «Фаеравиа».