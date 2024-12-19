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Двухлетняя девочка из Ленобласти на 20 минут застряла в батарее и получила ожоги

Малышку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Источник: Комсомольская правда

Днем 18 декабря двухлетняя девочка застряла в батарее на 20 минут, из-за чего получила серьезные ожоги. Происшествие случилось в квартире на Александровской улице во Всеволожске. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

— Малышку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести во Всеволожскую клиническую больницу, откуда ее перевели в Детскую больницу № 1, — уточнило агентство.

Где в этот момент были родители, не сообщается. Детали случившегося выясняются. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что число пострадавших при столкновении пассажирского поезда № 11 Мурманск — Петербург и грузового состава увеличилось до 31. После аварии в больницу доставили 14 пассажиров, четверо из которых поместили в реанимацию. К сожалению, утром 19 декабря стало известно, что в результате происшествия погибли двое человек. В РЖД заверили, что окажут помощь.

МЧС