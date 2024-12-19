Двухлетняя девочка из Ленобласти на 20 минут застряла в батарее и получила ожоги

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что число пострадавших при столкновении пассажирского поезда № 11 Мурманск — Петербург и грузового состава увеличилось до 31. После аварии в больницу доставили 14 пассажиров, четверо из которых поместили в реанимацию. К сожалению, утром 19 декабря стало известно, что в результате происшествия погибли двое человек. В РЖД заверили, что окажут помощь.