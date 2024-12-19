Двое жителей Новосибирска отправятся в колонию за изготовление 19 кг мефедрона

Новосибирский областной суд вынес приговор в отношении двоих жителей мегаполиса по делу о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере. Об этом в четверг, 19 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Как было установлено судом, в октябре 2023 года неустановленное лицо привлекло подсудимых к производству мефедрона, предварительно арендовав для этих целей дом. В результате они изготовили и более 19 кг наркотика.
В результате суд признал их виновными и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что жительница Новосибирска получила 7,5 лет колонии за сбыт наркотиков.