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Двое жителей Новосибирска отправятся в колонию за изготовление 19 кг мефедрона

Областной суд приговорил их к 15 годам лишения свободы.

Источник: AP 2024

Новосибирский областной суд вынес приговор в отношении двоих жителей мегаполиса по делу о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере. Об этом в четверг, 19 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как было установлено судом, в октябре 2023 года неустановленное лицо привлекло подсудимых к производству мефедрона, предварительно арендовав для этих целей дом. В результате они изготовили и более 19 кг наркотика.

В результате суд признал их виновными и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что жительница Новосибирска получила 7,5 лет колонии за сбыт наркотиков.