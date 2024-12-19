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Число пострадавших в ЧП с поездом Мурманск-Петербург выросло до 31 человека

Погибли уже двое человек.

Число пострадавших при столкновении грузового и пассажирского поезда «Мурманск — Петербург» выросло до 31 человека, количество погибших — до двух человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Второй пострадавший скончался в больнице ночью.

«За жизнь нескольких пассажиров сейчас борются врачи. По дороге в больницу скончалась одна пассажирка. К сожалению, в больнице несколько минут назад еще один пассажир скончался».

сказал Чибис

Оставшиеся невредимыми вагоны прикрепили к другому локомотиву, и большая часть пассажиров продолжила маршрут в Петербург. Те, кто остановился в пунктах временного пребывания, отправлены по домам. Ещё несколько человек под присмотром врачей в больнице.

Первая пассажирка скончалась в автомобиле скорой помощи. Известно, что это жительница Мурманска. Второй погибший — мужчина. Он скончался уже в больнице. РЖД пообещало выплатить родственникам погибших по 2,2 млн руб.

Напомним, ЧП произошло вечером 18 декабря на станции Княжная. По предварительной информации, причина — неисправность грузового состава.