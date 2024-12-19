Число пострадавших в ЧП с поездом Мурманск-Петербург выросло до 31 человека

Оставшиеся невредимыми вагоны прикрепили к другому локомотиву, и большая часть пассажиров продолжила маршрут в Петербург. Те, кто остановился в пунктах временного пребывания, отправлены по домам. Ещё несколько человек под присмотром врачей в больнице.