Прорыв тормозит Пражскую улицу. Движение троллейбусов отведено, ползёт только жижа

О прорыве трубы на пересечении улиц Пражской и Турку «Фонтанке» в девятом часу утра сообщил читатель. Дорожную ситуацию описал кратко: «Коллапс». О сложностях на проезжей части предупреждают и в «Яндекс.картах»: «мгла», «парит кипяток, грязная жижа движется в сторону Бухарестской». По словам местных жителей, разлив воды остановил троллейбус, после движение на Пражской улице перекрыли.