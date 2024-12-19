После столкновения поездов в Мурманской области задержали машиниста

Боковое столкновение поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором, по уточненным данным, ехал 321 человек, с грузовым составом произошло накануне в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая. С рельсов сошли и получили повреждения четыре пассажирских и 14 грузовых вагонов. Пострадал 31 человек, двое из них умерли.