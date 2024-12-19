После столкновения поездов в Мурманской области задержали машиниста

«Следователями в ходе расследования уголовного дела о столкновении поездов задержаны машинист и помощник машиниста грузового поезда», — говорится в релизе.
Их подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель двух людей, добавили в ведомстве.
В СК отметили, что следователи осмотрели место происшествия и сейчас устанавливают всех обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Боковое столкновение поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором, по уточненным данным, ехал 321 человек, с грузовым составом произошло накануне в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая. С рельсов сошли и получили повреждения четыре пассажирских и 14 грузовых вагонов. Пострадал 31 человек, двое из них умерли.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ход расследования.
РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.