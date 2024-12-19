Житель Ошмян одолжил 200 000 рублей на бизнес и потратил в игровых автоматах

В МВД отметили, что в оговоренный срок мужчина деньги не вернул. Сказано, что у жителя Ошмян действительно есть бизнес, однако несколько последних лет он убыточен. Кроме того, было установлено еще четыре человека, которые пострадали от неблагонадежного «бизнесмена». Среди них знакомые мужчины, водитель такси, однажды подвозивший фигуранта.