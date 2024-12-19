Житель Ошмян одолжил 200 000 рублей на бизнес и потратил в игровых автоматах

Житель Ошмян одолжил 200 000 рублей на развитие бизнеса и потратил в игровых автоматах. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении говорится, что сотрудниками минской милиции был задержан 51-летний житель Ошмян, который занимал деньги, однако не возвращал их. Уточняется, что у минчанки фигурант взял под расписку около 11 000 рублей якобы для того, чтобы закупить мясную продукцию с целью дальнейшей продажи.
В МВД отметили, что в оговоренный срок мужчина деньги не вернул. Сказано, что у жителя Ошмян действительно есть бизнес, однако несколько последних лет он убыточен. Кроме того, было установлено еще четыре человека, которые пострадали от неблагонадежного «бизнесмена». Среди них знакомые мужчины, водитель такси, однажды подвозивший фигуранта.
«Общая сумма ущерба составила порядка 200 тысяч рублей в эквиваленте. Чужие деньги фигурант тратил в игорных заведениях», — сказано в сообщении.
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