В Челябинске маршрутный автобус со школьниками врезался в троллейбус

На Комсомольском проспекте в Челябинске автобус № 18 столкнулся с троллейбусом, который стоял на остановке, сообщает телеграм-канал «Челябинск с огоньком», ссылаясь на очевидцев.
По данным канала, автобус не успел затормозить, подъезжая к остановке. В этот момент в салоне находился класс начальной школы с сопровождением. К счастью, обошлось без пострадавших. По информации городской Госавтоинспекции, ДТП оформлял аварийный комиссар.
Ранее Александр Бастрыкин взял под контроль проверку обстоятельств ДТП с двумя маршрутными автобусами в Челябинске. В результате аварии пострадали два пассажира, в том числе 17-летний подросток.