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В Челябинске маршрутный автобус со школьниками врезался в троллейбус

Водитель не успел затормозить, подъезжая к остановке.

На Комсомольском проспекте в Челябинске автобус № 18 столкнулся с троллейбусом, который стоял на остановке, сообщает телеграм-канал «Челябинск с огоньком», ссылаясь на очевидцев.

По данным канала, автобус не успел затормозить, подъезжая к остановке. В этот момент в салоне находился класс начальной школы с сопровождением. К счастью, обошлось без пострадавших. По информации городской Госавтоинспекции, ДТП оформлял аварийный комиссар.

Ранее Александр Бастрыкин взял под контроль проверку обстоятельств ДТП с двумя маршрутными автобусами в Челябинске. В результате аварии пострадали два пассажира, в том числе 17-летний подросток.