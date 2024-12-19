В Челябинске маршрутный автобус со школьниками врезался в троллейбус

По данным канала, автобус не успел затормозить, подъезжая к остановке. В этот момент в салоне находился класс начальной школы с сопровождением. К счастью, обошлось без пострадавших. По информации городской Госавтоинспекции, ДТП оформлял аварийный комиссар.