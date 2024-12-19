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Под Волгоградом по вине чиновника футбольные ворота покалечили ребенка

Волгоградский СК нашел виновника в трагедии на детской площадке.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском сотрудники следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, его обвиняют в халатности, из-за которой покалечился четырехлетний ребенок.

По данным следствия, государство выделило 1,8 миллиона рублей на ремонт и благоустройство площадки на улице Генерала Карбышева. Однако никаких работ не проводилось. В мае 2023 года во время игры в футбол металлическая конструкция упала на ребенка. Малыш получил тяжелые травмы — переломы правой большой и малоберцовой костей.

Фигуранту предъявили обвинение по статье 293 УК РФ (халатность). Он уже ознакомился с материалами дела, которое вскоре передадут в суд.

СК