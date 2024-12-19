Под Волгоградом по вине чиновника футбольные ворота покалечили ребенка

По данным следствия, государство выделило 1,8 миллиона рублей на ремонт и благоустройство площадки на улице Генерала Карбышева. Однако никаких работ не проводилось. В мае 2023 года во время игры в футбол металлическая конструкция упала на ребенка. Малыш получил тяжелые травмы — переломы правой большой и малоберцовой костей.